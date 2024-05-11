Тернопільські енергетики отримали допомогу з Німеччини

Енергетики Тернопільщини отримали сучасний автомобіль, який обладнаний краном (маніпулятором) та дозволить енергетикам швидше й ефективніше проводити капітальні ремонти.

Mercedes-Benz Arocs став першим автомобілем, який отримали тернопільські енергетики в межах такої угоди, пише «Перший онлайн».

Авто передало Німецьке товариство міжнародного співробітництва в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України» та відповідно до Грантової угоди між ГО «Гоулокал» і Німецьким товариством міжнародного співробітництва.

«Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за надану допомогу. Адже якщо раніше для того, щоби замінити трансформатор на підстанції, потрібно було два автомобілі, то зараз цю роботу можна виконати, використовуючи лише цей транспортний засіб. Компоновка Mercedes-Benz Arocs краном є оптимальним рішенням для використання в міських умовах, де зазвичай потрібна маневреність техніки, – зазначив в. о. генерального директора АТ «Тернопільобленерго» Володимир Гумен.

Організатором такої плідної співпраці виступило Міністерство енергетики України та АТ «Українські розподільні мережі», завдяки яким АТ «Тернопільобленерго» взяло участь у цьому проєкті.