11.05.2024 11:16

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На Тернопільщині віддали останню шану Герою, який загинув під Соледаром

11.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Полеглого захисника Юрія Мазура, який віддав життя за волю та незалежність України 10 травня провели в останню дорогу на Тернопільщині. 

Військовий з с. Коханівка Вишнівецької громади довгий час вважався зниклим безвісти. Юрій служив стрільцем-снайпером мотопіхотного батальйону та загинув у бою в районі населеного пункту Соледар Донецької області 17 грудня 2022 року.

Вишнівецька громада попрощалася з Воїном Юрієм Мазуром. Захисник України із села Коханівка загинув наприкінці 2022 року і тільки тепер назавжди повернувся додому – повідомляють у громаді

Вічна пам’ять і вічна слава полеглому Герою!

 

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Юрій Мазур

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