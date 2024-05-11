На Тернопільщині віддали останню шану Герою, який загинув під Соледаром

Полеглого захисника Юрія Мазура, який віддав життя за волю та незалежність України 10 травня провели в останню дорогу на Тернопільщині.

Військовий з с. Коханівка Вишнівецької громади довгий час вважався зниклим безвісти. Юрій служив стрільцем-снайпером мотопіхотного батальйону та загинув у бою в районі населеного пункту Соледар Донецької області 17 грудня 2022 року.

Вишнівецька громада попрощалася з Воїном Юрієм Мазуром. Захисник України із села Коханівка загинув наприкінці 2022 року і тільки тепер назавжди повернувся додому – повідомляють у громаді.

Вічна пам’ять і вічна слава полеглому Герою!