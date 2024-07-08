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Головна / Новини / Тернопільські артилеристи помстяться за Охматдит
08.07.2024
Руслан Іннак
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Новини, Україна, Війна з рф, Теми
44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола за Охматдит.
Сьогодні по всій ліінії фронту буде багато мертвих ворожих солдат та офіцерів…
Джерело: Оперативне командування "Захід"
Теги: 44 бригада, артилерія, Охматдит, помста
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