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Тернопільські артилеристи помстяться за Охматдит

08.07.2024

Руслан Іннак

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Новини, Україна, Війна з рф, Теми

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44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола за Охматдит.

Сьогодні по всій ліінії фронту буде багато мертвих ворожих солдат та офіцерів…

Джерело: Оперативне командування "Захід"

Теги: 44 бригада, артилерія, Охматдит, помста

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