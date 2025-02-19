Тернопільське управління СБУ вчергове нагадало мешканцям області, що погоня за популярністю в соцмережах може обернутись кримінальною відповідальністю

На офіційній сторінці Управління Служби Безпеки України в Тернопільській області в «Facebook» нагадують краянам, що необдумано оприлюднений фотознімок або відео може допомогти ворогові без додаткових зусиль обрати ціль для своїх ракетних ударів або викрити плани і задуми українських захисників.
Саме тому публікація в соцмережах чи меседжерах інформації про об’єкти критичної інфраструктури, передусім підприємства оборонної промисловості, паливно-енергетичного сектору, а також місця ракетних влучань чи роботу протиповітряної оборони заради отримання лайків, переглядів або коментарів може призвести до жахливих наслідків.
В окремих випадках такі дії можуть бути кваліфіковані як злочин. Так, чинне законодавство передбачає сувору відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або дислокацію військових формувань в період воєнного стану. Зокрема, статтею 114-2 Кримінального кодексу України заборонено поширювати інформацію про:
Будьте відповідальними та не легковажте, адже сьогодні для здобуття перемоги важливими є пильність і обачність кожного громадянина!