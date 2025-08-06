Тернопільська «Самбір-Нива-2» розпочала сезон з перемоги

26 липня у Вінниці у першому турі Другої ліги групи А тернопільська «Самбір-Ниви-2» з мінімальним рахунком перемогла місцеву «Ниву».

На початку першого тайму тернопільські футболісти заволоділи ініціативою на футбольному полі і могли відкривати рахунок у поєдинку. Спочатку новачок гостей із «Ревери 1908» Юрій Лащук не влучив у ворота господарів. Згодом непогану атаку на полі зі штучним покриттям розігнали Крамарчук, Пежинський і Бідзінський.

Вінничани намагалися контратакувати і, натомість, пропустили. Після передачі від Владислава Мендрука влучно пробив Богдан Бідзінський – 0:1.

У вінничан в середині першого тайму варто відзначити удар зі штрафного у виконанні граючого президента Артура Загорулька, але надійно зіграв дебютант тернополян, воротар Артем Борис.

У другому таймі господарі створили кілька моментів, після одного з них, м’яч навіть влучав у поперечину воріт гостей, а також надійно зіграв воротар тернополян.

«Самбір-Ниви-2» також могла й подвоїти рахунок, чого вартий момент Назара Янчишина.

Тож у підсумку мінімальна перемога тернопільських футболістів.

Нива (Вінниця) – Самбір-Нива-2 (Тернопіль) – 0:1 (0:1).

Гол: Б. Бідзінський, 14

Самбір-Нива-2 (стартовий склад): Артем Борис, Мар’ян Бац, Максим Гайдук, Владислав Климак, Андрій Дем’янчук, Вадим Садовнік, Богдан Бідзінський, Максим Пежинський, Юрій Лащук, Владислав Мендрук, Максим Крамарчук.

Заміна: Остап Доброштан, Максим Коваль, Максим Вадовський, Дмитро Дударєв, Дмитро Макаров, Назар Янчишин, Юрій Болюк. Старший тренер: Роман Марич.

Другий тур 2 серпня «Самбір-Нива-2» пропускала, а у 3-у турі 10 серпня прийматиме «Куликів-Білку».

Нагадаємо, що у новий сезон чемпіонат пройде в три кола для забезпечення більшої ігрової практики. Команди розподілені на дві групи – «А» і «Б» – за територіальним принципом. Матчі пройдуть за системою «осінь-весна» за круговою системою: перші два кола – по одному матчу на своєму полі і на полі суперника з кожною з команд відповідної групи. Третє коло – по одному матчу з кожною з команд відповідної групи, розподіл матчів на своєму полі і на полі суперника – залежно від місця в таблиці за підсумками перших двох кіл.