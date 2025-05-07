Тернопільська митниця скерувала до державної скарбниці майже 2,5 млрд грн

У співпраці із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Тернопільська митниця продовжує адмініструвати надходження до Державного бюджету України, тим самим сприяючи посиленню обороноздатності нашої країни.

Результатом взаємодії митниці та бізнесу у січні-квітні цього року стали майже 2,5 млрд грн митних платежів, спрямованих до держбюджету.

Зокрема, забезпечено надходження 2,2 млрд грн податку на додану вартість, 225 млн грн мита, майже 70 млн грн акцизного податку, а також 2,3 млн грн інших платежів.

Трактори, інсектициди та гербіциди, легкові автомобілі, полімери етилену, вуглицева сталь та морожена риба – основні товари, ввезення яких сприяло наповненню державної скарбниці.

Завдяки щоденній фаховій роботі працівників митниці у напрямку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, їх країни походження та класифікаційної роботи до бюджету вдалося додатково залучити понад 85 млн гривень.

Джерело: Тернопільська митниця