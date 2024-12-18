Тернопільська митниця провела «гарячу лінію» щодо порушень митних правил і їх наслідків

Порушення митних правил часто стають причиною фінансових санкцій, затримання та конфіскації товарів, судових розглядів справ тощо. Для того щоб застерегти від подібних ситуацій громадян у Тернопільській митниці провели «гарячу лінію» на тему “Відповідальність за порушення митних правил: як попередити та що робити у разі незгоди з постановою митниці”.

Начальник управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці Володимир Петрук роз’яснив громадянам основні аспекти законодавства, надав практичні поради щодо недопущення порушень, рекомендував заздалегідь ознайомлюватися з правилами перевезення товарів через кордон, особливо щодо обмежень на певні категорії товарів (наприклад, алкоголь, тютюнові вироби або товари комерційного призначення) та відповів на запитання додзвонювачів.

Ось кілька типових питань, що пролунали під час «гарячої лінії», та відповіді на них:

В чому полягає відмінність порушення митних правил від контрабанди?

Порушення митних правил відноситься до категорії адміністративних правопорушень. Адміністративна відповідальність за правопорушення передбачена Митним кодексом України та настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності.

Контрабанда це переміщення певних предметів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. Відповідальність за такі діяння передбачена Кримінальним кодексом України, зокрема, контрабанда культурних цінностей та зброї – ст. 201 Кримінального кодексу України, злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення – ст. 305 Кримінального кодексу України.

Які штрафи загрожують за порушення митних правил?

Розмір штрафів залежить від характеру порушення. Наприклад, за недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, штраф складає від 30% їхньої вартості, а у разі недекларування валютних цінностей – 20% суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування, згідно з офіційним курсом Національного банку України на день вчинення порушення митних правил.

Чи може бути притягнутий до відповідальності за переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю перевізник (водій)?

Перевізники несуть відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості, виключно у разі якщо ці відомості стосуються – кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, а перевізник не вжив заходів для перевірки цих відомостей або не вніс відомостей про неможливість здійснення такої перевірки до міжнародної автомобільної накладної.

Розкажіть про компроміс у справі про порушення митних правил. В яких випадках він може бути застосований?

Компроміс у справі про порушення митних правил – це досягнення згоди між особою, яка вчинила правопорушення, та митним органом щодо врегулювання справи без накладення повного обсягу штрафних санкцій або конфіскації товарів, які стали причиною правопорушення. Зазвичай, компроміс передбачає сплату певної суми коштів до державного бюджету.

Компроміс може бути застосований у випадках, коли особа визнає факт правопорушення, готова відшкодувати завдані збитки та виконати умови, визначені законодавством, для закриття справи.

Яка відповідальність передбачена за невивезення за межі митної території України автомобіля на іноземній реєстрації, який був ввезений громадянином України у минулому році?

Відповідальність за перевищення строку транзитних перевезень транспортних засобів особистого користування передбачена ст. 470 Митного кодексу України, а саме ч. 6 передбачено, що перевищення встановленого ст. 95 Митного кодексу України строку транзитних перевезень більш ніж на 30 діб тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 тис. гривень.

Чи є якісь “зони ризику”, на які варто звернути увагу?

Так, основними “зонами ризику” є перевезення товарів, які підпадають під спеціальні обмеження або потребують відповідних дозвільних документів.

Функції регулювання імпорту, експорту та транзиту таких видів товарів здійснюються відповідною урядовою комісією, а безпосередня видача дозволів на переміщення цих товарів через митний кордон України покладена на Міністерство економіки України.