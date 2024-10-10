Тернопільська митниця перерахувала до бюджету 5 млрд 962 млн гривень

У січні-вересні цього року Тернопільською митницею перераховано до Державного бюджету України 5 млрд 962 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1 млрд 598 млн гривень.

У розрізі видів податків найбільше коштів надійшло від сплати податку на додану вартість – 5 млрд 172 млн гривень. Також сплачено 641 млн гривень мита і 145 млн грн акцизного податку. Інші надходження склали 4 млн гривень.

«Завдяки бізнесу, який продовжує працювати та розвиватися попри всі виклики сьогодення, за дев’ять місяців цього року вдалося забезпечити5 млрд 962 млн гривень надходжень митних платежів до держскарбниці. Це вагомий внесок у підтримку економіки країни, який забезпечує фінансування важливих державних потреб. Разом наближаємо ПЕРЕМОГУ та будуємо незалежну і сильну Україну», – зазначив керівник Тернопільської митниці.

Джерело: в.о. начальника Тернопільської митниці Юрій Мацібора