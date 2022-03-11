Із 2016 року ТОВ «МЕЛВІС» займається проектуванням та випробовуванням безпілотної наземної бойової машини. Проект реалізовується власним коштом компанії та успішно пройшов випробування в мирний час в умовах максимально близьких до умов реальних бойових дій.
Безпілотні літальні апарати виробництва ТОВ «МЕЛВІС» із моменту поставки успішно виконували завдання розвідки на території проведення ООС та зберігають життя українським військовим.
Реквізити:
ТОВ «МЕЛВІС»
ЄДРПОУ: 21135193
Банк: ПАТ «Кредобанк»
П/р: UA 49 325365 0000002600301732017
Тернопільська обл. Тернопільський р-н. с. Гаї Шевченківські, вул. Лозовецька, 67
+380503776717 (Микола Сороколіт).