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Із 2016 року ТОВ «МЕЛВІС» займається проектуванням та випробовуванням безпілотної наземної бойової машини. Проект реалізовується власним коштом компанії та успішно пройшов випробування в мирний час в умовах максимально близьких до умов реальних бойових дій.

Безпілотні літальні апарати виробництва ТОВ «МЕЛВІС» із моменту поставки успішно виконували завдання розвідки на території проведення ООС та зберігають життя українським військовим.

ТОВ «МЕЛВІС» просить усіх бажаючих, у кого є можливість долучитись до фінансування проєкту безпілотної наземної бойової машини на умовах здійснення благодійних внесків для забезпечення безкоштовної передачі обладнання Збройним силам України.

Реквізити:

ТОВ «МЕЛВІС»

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