Тернопільська футзальна ліга: результати поєдинків вищої ліги

29–30 листопада відбулися чергові поєдинки Тернопільської футзальної ліги сезону-2025/26.

У вищій лізі 29 і 30 листопада відбулися 2-й та 3-й тури.

29 листопада.

«OPEN TECK-SEBN» (Тернопіль) – «Вікторія» (В. Бірки) – 2:3, «Поділля-0352» (В. Березовиця) – Сокіл» (В. Березовиця) – 1:1, «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – МФК «Тернопіль» – 4:2, «Вікнини» (Вікно) – ФК «Тернопіль-Ветеран» – 1:2.

30 листопада.

ФК «Тернопіль-Ветеран» – «OPEN TECK-SEBN» (Тернопіль) – 5:1, Сокіл» (В. Березовиця) – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – 3:7, МФК «Тернопіль» – «Вікнини» (Вікно) – 7:1, «Вікторія» (В. Бірки) – «Поділля-0352» (В. Березовиця) – 1:1.