Тернопільщину заливає дощами: прогнози синоптиків

Наразі Тернопільщину заливає дощами. Згідно прогнозів синоптиків, очікувати теплої та сонячної погоди у найближчі дні не варто.

Про це повідомляють в обласному центрі з гідрометеорології.

У понеділок, 26 травня, буде хмарно. Невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі по області 5 – 10° тепла, вдень 11 – 16° тепла; по м. Тернополю вночі 7 – 9° тепла, вдень 13 – 15° тепла.

У вівторок, 27 травня – хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень дощі. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 7 – 12° тепла, вдень 13 – 18° тепла.

28 травня – хмарно з проясненням. Невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 15 – 20° тепла.