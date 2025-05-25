Улов на понад 100 тисяч гривень: на Тернопільщині затримали браконьєра з сітками

На Тернопільщині спіймали чергового браконьєра з сітками працівники сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції спільно з представниками Державної екологічної інспекції, під час профілактичного відпрацювання «Нерест» виявили черговий факт браконьєрства.

Порушення виявили на Залозецькому ставі, що входить до територій природно-заповідного фонду, повідомляють правоохоронці.

52-річний житель одного з сіл Залозецької громади, попри встановлену заборону, здійснював незаконний вилов риби за допомогою забороненого знаряддя лову – вставної сітки.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (м. Зборів), яка задокументувала факт правопорушення, вилучила знаряддя незаконного промислу, а також улов – 20 рибин, серед яких 16 сазанів, 3 сріблясті карасі та 1 судак.

Наразі сума завданих збитків встановлюється. За попередньою інформацією фахівців, вона перевищує 100 000 гривень.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним абро іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Працівники поліції нагадують: період нересту – критично важливий етап для відновлення популяцій риб. Закликаємо громадян дотримуватися правил рибальства та встановлених законодавством правил.