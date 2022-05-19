Тернопільські аграрії, не дивлячись на російську агресію, вже засіяли 100% прогнозованих площ. Цьогоріч область збільшила посівні площі деяких сільськогосподарських культур. Йдеться про зернові, зернобобові та інші культури.

Із запланованої посівної площі у 561, 7 тис. га., на сьогодні засіяно 564,1 тис. га., а це понад 100%.

Зокрема, вдалося повністю висадити ярі зернові та бобові на 101%, зернобобові 127% та інші зернові на 100%.