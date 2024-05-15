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Тернопільщина втратила ще одного Героя на Запоріжжі

15.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину, внаслідок артилерійського обстрілу ворога загинув 34-річний захисник Андрій Мисик.

Трагічну звістку повідомив міський голова Збаража.

“13 травня ми втратили ще одного земляка. 34-річний кулеметник, мешканець Старого Збаража Андрій Мисик загинув внаслідок артилерійського обстрілу ворога поблизу населеного пункту Новопокровка Пологівського району Запорізької області.

Нехай Господь допоможе рідним пережити це непоправне горе. Розділяємо невимовний сум і душевний біль з усіма близькими мужнього захисника Батьківщини. Вічна слава нашому Герою! Час та місце зустрічі захисника повідомимо згодом”, – йдеться у повідомленні.

На Донеччині загинув захисник з Тернополя

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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