На Донеччині загинув захисник з Тернополя

Тернопіль на фронті втратив ще одного Героя. Додому назавжди повертається захисник Андрій Ярославович Вовк, 1973 року народження.
Його життя обірвалося 17 квітня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Схиляємо голови у скорботі всією громадою та висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя. Вічна та світла памʼять!”, – ідеться у зверненні очільника міста.
Дива не трапилося: додому на щиті повертається мужній воїн з Тернопільщини