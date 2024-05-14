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На Донеччині загинув захисник з Тернополя

14.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Тернопіль на фронті втратив ще одного Героя. Додому назавжди повертається захисник Андрій Ярославович Вовк, 1973 року народження.

Його життя обірвалося 17 квітня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Схиляємо голови у скорботі всією громадою та висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя. Вічна та світла памʼять!”, – ідеться у зверненні очільника міста.

 

Дива не трапилося: додому на щиті повертається мужній воїн з Тернопільщини

 

Теги: Тернопіль, загиблі герої, війна з Росією, Андрій Вовк

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