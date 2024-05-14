На Донеччині загинув захисник з Тернополя

Тернопіль на фронті втратив ще одного Героя. Додому назавжди повертається захисник Андрій Ярославович Вовк, 1973 року народження.

Його життя обірвалося 17 квітня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Схиляємо голови у скорботі всією громадою та висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя. Вічна та світла памʼять!”, – ідеться у зверненні очільника міста.