Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Харків — Тернопільщина з Вами! Щойно з Тернополя поїздом, який курсує з Львова до Харкова, відправили гуманітарну допомогу — продукти харчування, теплі ковдри й одяг, дитяче харчування та інші речі. Ми будемо допомагати Вам і надалі, харків‘яни! Тримайтеся! – написав Михайло Головко.