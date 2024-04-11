Тернопільщина у вогні: в області за добу ліквідували 14 пожеж

10 квітня рятувальники ліквідували 14 пожеж, з них 6 сухої трави:

• пожежа господарської будівлі у місті Почаїв Почаївської ТГ Кременецького району. Від вогню врятовано дану будівлю;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,02 га у селі Біла Білецької ТГ Тернопільського району;

• пожежа господарської будівлі у селі Петриків Великоберезовицької ТГ Тернопільського району. Від вогню врятовано дану будівлю;

• пожежа сухої трави та очерету на відкритій території площею 2,9 га біля села Підберізці Залозецької ТГ Тернопільського району;

• пожежа сухої трави на відкритій території, площею 0,05 га у місті Кременець Кременецького району;

• пожежа господарчої споруди у селі Майдан Копичинецької ТГ Чортківського району. Від вогню врятовано дану споруду та розташований поряд житловий будинок;

• пожежа сухої трави на відкритій території площею 0,01 га у селі Лозова Байковецької ТГ Тернопільського району;

• пожежа сухої трави на площі 0,002 га поблизу с. Чернихівці Збаразької ТГ Тернопільського району;

• пожежа господарської будівлі у селі Залужжя Шумської ТГ Кременецького району. Під час гасіння врятовано дану та розташовану поряд житлову будівлі;

• пожежа дерева на площі 2,5 м кв. с. Новосілка Підгаєцької ТГ Тернопільського району;

• пожежа очерету площею 2,8 га у селищі у сел. В. Бірки Великобірківської ТГ Тернопільського району;

• пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі площею 1 га у селі Ліщанці Бучацької ТГ Чортківського району;

• пожежа металевого сміттєвого контейнера у селі Біла Білецької ТГ Тернопільського району;

• пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі площею 1 га у селі Лисівці Товстенської ТГ Чортківського району