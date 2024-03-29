Тернопільщина – у трійці лідерів з посіву

На першому місці – Одеська область, на другому – Миколаївська, на третьому – Тернопільська.

За даними Міністерства аграрної політики України, у більшості областей держави уже розпочали посівну кампанію ярих культур. Засіяно понад 200 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур. Всупереч війні росії проти України, аграрії злагоджено проводять весняну посівну задля продовольчої безпеки держави.

Що стосується безпосередньо Тернопільщини, то цьогоріч насіння ярих зернових і зернобобових культур у всіх категоріях господарств уже лягло у перші 15,6 тисяч гектарів ріллі, що становить 7 відсотків до прогнозу, зокрема ранніми зерновими зайнято 17 процентів площ.

Яру пшеницю посіяно на 14 процентах, ярий ячмінь – на 16, горох – на 42, овес – на 22, ярий ріпак – на 9 процентах площ, запланованих під ці культури.

Під час проведення комплексу весняно-польових робіт сільськогосподарські товаровиробники усіх форм власності запланували посіяти ярі культури на площі 590,3 тис. га, що на 28,6 тис. га більше ніж минулого року. Зернові та зернобобові займуть 219,7 тис. га, соняшник – 104,2, цукрові буряки – 24,1, соя – 116,8, кормові та інші культури – 58,6, картопля – 54,7, овочі –12,2, цукрові буряки – 24,1 тис. га.

Для посівної на Тернопіллі є 10 тисяч одиниць ґрунтообробної та посівної техніки, у тому числі понад 6 тисяч тракторів, 1,3 тисяч плугів, по 1,4 тисячі культиваторів та сівалок, інша ґрунтообробна та посівна техніка.