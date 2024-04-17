Тернопільщина: резонансні справи, гучні розслідування і фінансування на десятки мільйонів гривень

Нерозкритих злочинів стає менше, а показники із розкриття правопорушень від початку року становлять майже сімдесят відсотків. Про це на зустрічі із журналістами повідомив начальник Головного управління Нацполіції краю Сергій Зюбаненко та презентував новий Ситуаційний центр. Тернопільщина увійшла в рейтинг найкращих регіонів України з розкриття злочинів.

Виявлення вибухівки, наркотиків, зброї, притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до тяжких та особливо тяжких злочинів – це не повний перелік того, чим займаються працівники поліції.

«Вагому роль у позитивній динаміці з розкриття тих чи інших злочинів та правопорушень відіграє система відеоспостереження, встановлена в управлінні, – каже очільник поліції. – Сьогодні на території міста та області працює 1225 камер відеонагляду, за якими цілодобово стежать правоохоронці. Сучасна система дає змогу оперативно не лише розшукувати осіб, причетних до злочинів, але й зниклих людей. Система постійно вдосконалюється, а кількість камер ми намагаємося поступово збільшувати».

За словами Сергія Зюбаненка, технічне забезпечення – це лише невелика частина, яка впливає на криміногенну ситуацію в області. Основна заслуга хорошої роботи – справа фахівців, які щодня працюють над розкриттям злочинів. Це і працівники лінії «102», від фаховості яких залежить те, як швидко на місце злочину приїдуть відповідні служби. Це і слідчі, оперативники, дільничні інспектори, офіцери громади та люди, які цілодобово роблять усе можливе, аби місцеве населення почувалося у безпеці.

Незручних запитань не було. Полковник поліції розповів про кошти, вкладені у ремонти, про автівки, отримані як від МВС, так і від міжнародних спонсорів. Не оминув полковник поліції й питань, які постійно непокоять «диванних експертів» щодо мобілізації усіх правоохоронців та «полювань» на ухилянтів.

«Я вважаю, що люди, які ховаються у соцмережах та розповідають про те, що поліція не потрібна, а суспільство може існувати без неї – це провокатори, мета яких підбурювати людей. Працівники поліції також воюють. У перші дні повномасштабного вторгнення десять відсотків усього особового складу написали рапорти в добровольчі загони. На сході України воюють бійці штурмової бригади нацполіції «Лють», взяли зброю до рук пенсіонери внутрішніх справ. У них немає броні – вони всі підпадають під загальні умови мобілізації. Сьогодні у зоні бойових дій наші спецпідрозділи, кінологи, криміналісти, правоохоронці у складі зведених загонів».

Сергій Зюбаненко запевнив, що «кумівства» з представниками органів місцевого самоврядування та високими чинами у ввіреному йому управлінні не буде. До відповідальності працівники поліції притягуватимуть усіх, хто переступатиме межу Закону.

Щодо Ситуаційного центру – на його створення витрачено 25 мільйонів гривень. Закономірно виникає запитання: чи виправдано таке в умовах війни й, власне, звідки гроші.

«Ми отримали гроші з трьох джерел фінансування – державного бюджету, міського та обласного бюджетів, – відповів Сергій Зюбаненко. – Закупівлі відображено в системі Прозоро, тобто усе відкрито, ніхто нічого не приховує».

Зюбаненко вважає, що закуплена система, порівняно з іншими, не є дорогою. Система постійно удосконалюється – чи не щодня додаються нові камери. Їхня кількість може зрости до декількох тисяч. Якщо порівнювати з іншими системами безпеки, то, запевняє очільник обласної поліції, тернопільська в рази дешевша. Максимально залучено спеціалістів, виробників програмного забезпечення задля того, щоб система постійно розвивалася та удосконалювалася. Чи не щодня з’являються нові камери, і їх кількість камер може зрости до 5 і 10 тисяч.

Якщо у мирний час створення Ситуаційного центру не викликало б запитань, адже це робиться задля громадської безпеки, то зараз, коли існування держави під загрозою, кошти вартувало б спрямовувати на необхідніше – захист Батьківщини. На це Зюбаненко зреагував так. Кошти, які були залучені, не можна було витратити на інші потреби, бо вони цільові. Їх отримали з інших областей, у тому числі з тих, які зараз окуповані, тобто виділені Кабміном кошти за певною програмою перерозподілили на нашу область.

З грудня минулого року в Управлінні є можливість проводити ДНК-дослідження. Для цього для української поліції придбали 32 сучасні апарати – за кошти США. Тож тепер людям не треба їхати до Львова чи Києва, щоб зробити ДНК-дослідження. Зважаючи, що тіла деяких наших загиблих воїнів можна ідентифікувати лише за аналізом ДНК, необхідність такої техніки складно переоцінити. Апарати є мобільними, їх можна використовувати у польових умовах. ДНК-дослідження триває півтора години.

Продемонстрували журналістам і діяльність служби «102». Тут приймають щодобово декілька сотень дзвінків. Йдеться не лише про повідомлення у межах області – з початку війни дзвінки надходять і з Херсонської області (визначено відомчим перерозподілом обов’язків). У службі працюють цивільні особи. Зараз на стажуванні тернополянин Назар Вікторовський, який втратив на війні дві ноги. За мирного життя працював помічником машиніста. Важке поранення дістав у Часовім Ярі під Бахмутом. Чоловік каже, що дев’ятнадцять годин пробув під завалами. Життя врятували, а от ноги – ні. Протезування та реабілітацію пройшов у Нідерландах.

Чоловік дуже задоволений можливістю отримати робоче місце.