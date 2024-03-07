Тернопільщина прощається зі старшим матросом Іваном Педоренком

Живим коридором зустріла Шумська громада загиблого Героя – 44-річного військовослужбовця Івана Педоренка. Житель с. Биківці захищав Україну на посаді старшого матроса.

Загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на о. Тендрівська коса у Скадовському районі Херсонської області.