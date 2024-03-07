07.03.2024 11:33

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Тернопільщина прощається зі старшим матросом Іваном Педоренком

07.03.2024

Зоряна Деркач

121

Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Духовне

Поширити:
Живим коридором зустріла Шумська громада загиблого Героя – 44-річного військовослужбовця Івана Педоренка. Житель с. Биківці захищав Україну на посаді старшого матроса.
Загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на о. Тендрівська коса у Скадовському районі Херсонської області.
На площу Героїв Майдану військові занесли труну у супроводі траурної музики. Священники відслужили панахиду та спільно із присутніми помолилися за упокій душі.
Міський голова Вадим Боярський від імені жителів громади висловив співчуття рідним та близьким загиблого з приводу надзвичайно важкої втрати. Іван Педоренко був мобілізований на військову службу у жовтні 2022 року та з перших днів відзначився надзвичайною мужністю. Брав участь у виконанні надскладних бойових завдань, в тому числі у висадці десанту на о. Зміїний. Нагороджений почесною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ – нагрудним знаком «Золотий хрест».

Теги: військовий загинув, старший матрос

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах