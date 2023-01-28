Тернопільщина очолила список областей з найнижчими пенсіями

Мінімальна пенсія в Україні складає наразі 2027 грн, тоді як середня пенсія українців знаходиться на рівні 3915 грн. При цьому розмір пенсії по областям відрізняється, передають Патріоти України. Зокрема, найменша середня пенсія у мешканців Тернопільської області – 3490 грн.

За 2022 рік середня пенсія українців зросла на 14% — до 4 539,36 грн.

Найвищі виплати, в середньому, отримують кияни — 6231,49 грн. За ними йдуть мешканці Донецької області — 5 749,01 грн, на третьому місці — Луганської: 5 309,44 грн. А от Тернопільська область опинилась позаду.

Пенсію менше ніж 3000 грн отримують 39% пенсіонерів. За минулий рік кількість пенсіонерів, що отримують мінімальні виплати, скоротилася на 10%.

За статистикою найбільше пенсіонерів в Україні мешкають в Дніпропетровській області — 891 000, в Донецькій — 751 000, у Києві — 746 000 та у Харківській області — 729 000 осіб.

Вже у березні в Україні відбудеться щорічна індексація пенсій. Це означає, що виплати громадянам перерахують з урахуванням річної інфляції. Ймовірно, індексація буде на рівні 24%, але точних сум надбавок поки не називають.

Підвищать пенсії усім категоріям, у тому числі чорнобильцям, працюючим пенсіонерам, військовим пенсіонерам тощо. Без надбавки залишаться лише найбідніші громадяни, ті, хто і так отримує мінімальну пенсію. А це майже 4 млн українців.