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“Тернопільміськгаз” вітає працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України з професійним святом

Це свято людей, які присвятили себе нелегкій, але важливій справі – розбудові енергетичної системи держави.

08.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми, Офіційно

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Шановні працівники нафтогазових підприємств України, колеги, друзі щиро вітаю вас із професійним святом –  Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості!

Це свято людей, які присвятили себе нелегкій, але важливій справі – розбудові енергетичної системи держави, без стабільної роботи якої неможливо уявити благополучне життя країни.

Висловлюю слова вдячності робітникам, інженерам, технікам і службовцям, керівникам підприємств за високий професіоналізм, самовідданість і патріотизм. Своєю старанною працею, організованістю та дисципліною, з почуттям відповідальності Ви робите все можливе для забезпечення енергетичних потреб населення в такий важкий для країни час.

Бажаю міцного здоров’я, достатку, благополуччя, наснаги, оптимізму, стабільності та нових досягнень. Нехай свято наповнює радістю та гордістю за професійні здобутки, а ваша відданість своїй справі спрацьовує на благо народу України і і боротьбі за перемогу над окупантами!

З повагою Голова правління ПрАт «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець.

Теги: Тернопільміськгаз, День працівника нафтогазових підприємств України

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