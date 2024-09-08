“Тернопільміськгаз” вітає працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України з професійним святом

Шановні працівники нафтогазових підприємств України, колеги, друзі щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості!

Це свято людей, які присвятили себе нелегкій, але важливій справі – розбудові енергетичної системи держави, без стабільної роботи якої неможливо уявити благополучне життя країни.

Висловлюю слова вдячності робітникам, інженерам, технікам і службовцям, керівникам підприємств за високий професіоналізм, самовідданість і патріотизм. Своєю старанною працею, організованістю та дисципліною, з почуттям відповідальності Ви робите все можливе для забезпечення енергетичних потреб населення в такий важкий для країни час.

Бажаю міцного здоров’я, достатку, благополуччя, наснаги, оптимізму, стабільності та нових досягнень. Нехай свято наповнює радістю та гордістю за професійні здобутки, а ваша відданість своїй справі спрацьовує на благо народу України і і боротьбі за перемогу над окупантами!

З повагою Голова правління ПрАт «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець.