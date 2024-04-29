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Тернопіль у скорботі: на фронті загинув Володимир Михальчук

29.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Духовне, Теми

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Прикру звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. На фронті обірвалося життя мужнього воїна, справжнього патріот Володимир Михальчук.

Герой Михальчук Володимир Миколайович (16.03.1974 р.н.) загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання у Донецькій області, будучи вірним військовій присязі, захищаючи рідну землю. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Вічна та світла йому памʼять.

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Теги: Тернопіль, військовий загинув

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