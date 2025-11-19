Тернопіль: у повітрі вміст хлору перевищує в 6 разів

За попередньою оперативною інформацією вміст хлору в повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів. В Тернопільській ОВА попереджають: по можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна.

Армія Росії під час ранкової атаки 19 листопада пошкодила в Тернополі житлові будинки. Є пошкодження й інших будівель. За оновленими даними станом на 9:33 від прем’єрки Юлії Свириденко, внаслідок атаки в місті загинули 9 людей, поранені 22.

В ОВА повідомили, що в області з 19 листопада і до окремого розпорядження вводять в дію 10 черг відключень живлення.