19.11.2025 10:17

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Тернопіль: у повітрі вміст хлору перевищує в 6 разів

19.11.2025

Галина Кіт

245

Теми, Тернопільщина, Новини, Суспільство

Поширити:

За попередньою оперативною інформацією вміст хлору в повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів. В Тернопільській ОВА попереджають: по можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна.

Армія Росії під час ранкової атаки 19 листопада пошкодила в Тернополі житлові будинки. Є пошкодження й інших будівель. За оновленими даними станом на 9:33 від прем’єрки Юлії Свириденко, внаслідок атаки в місті загинули 9 людей, поранені 22.

В ОВА повідомили, що в області з 19 листопада і до окремого розпорядження вводять в дію 10 черг відключень живлення.

Теги: Тернопіль, вміст хлору

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах