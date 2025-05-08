Тернопіль не пройшов перевірку на доброчесність і втратив статус «прозорого» міста

Програма «Прозорі міста» позбавила Тернопіль статусу та місця в Рейтингу прозорості 100 міст 2024 року. Під час оцінювання аналітики програми встановили, що Тернопільська міська рада надала завідомо неправдиву інформацію, а вміст публікацій на сайті міської ради було підмінено, очевидно, задля отримання додаткових балів.

Вигаданий хакатон і підміна текстів новин: маніпуляції даними

У грудні 2024 року програма «Прозорі міста» надіслала на офіційну електронну адресу Тернопільської міської ради (як і усім досліджуваним містам) два листи із проханням заповнити опитувальники у межах підготовки Рейтингу Open Data Pulse та Рейтингу прозорості 100 міст. 17 грудня програма отримала відповідь міської ради, а також офіційний лист із повідомленням про заповнення опитувальника Open Data Pulse.

У процесі дослідження та верифікації наданої міською радою відповіді аналітики побачили, що в заповненому опитувальнику міститься інформація щодо проведення заходу Open Data Hackathon у серпні 2024 року із посиланням на відповідну новину на сайті Тернопільської міської ради.

Однак під час додаткової перевірки не вдалося знайти підтвердження проведення заходу, зокрема, анонсів з датою проведення, програми, фотозвітів, інформації про залучених учасників (назви університетів, громадських організацій), переможців та результати.

Аналітики перевірили сторінку за допомогою сервісу Wayback Machine і з’ясували, що за наданим міською радою посиланням раніше була розміщена новина про розклад занять для людей старшого віку у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення.

Проведення хакатону забезпечило б місту бали за виконання індикатору – наявність новин про ініціативи міської ради у сфері використання відкритих даних (оприлюднення наборів даних, роботу сервісів, реалізацію навчальних проєктів, проведення хакатонів тощо) – який програма перевіряла в межах оцінювання Open Data Pulse. Тобто новину про дозвілля для людей старшого віку замінили «новиною» про хакатон і надали це посилання в офіційній відповіді міської ради.

Новину про дозвілля для людей старшого віку замінили «новиною» про хакатон і надали це посилання в офіційній відповіді міської ради.

Як працівники міськради «допустили прикру помилку» та до чого тут Рейтинг прозорості міст?

7 лютого 2025 року ми надіслали на офіційну електронну адресу міської ради листа з проханням роз’яснити таку невідповідність. У своїй відповіді №87/16 від 12 лютого 2025 року Тернопільська міська рада проінформувала, що у 2024 році працівники допустили помилку, подавши в заповнених опитувальниках некоректні посилання на деякі публікації.

Також у листі було висловлено прохання при оцінюванні міста у межах Рейтингу прозорості не враховувати два пункти із заповненого міськрадою опитувальника, в яких містяться посилання на новини. Йдеться про індикатори з опитувальника для Рейтингу прозорості 100 міст, які стосуються:

проведення спеціальних навчальних заходів для службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно питань прозорості, підзвітності, доброчесності;

популяризації міською радою на офіційному сайті власної роботи з системою DREAM: 1) інтеграції на сайт віджета публічного профілю громади; 2)

публікації принаймні 4 новин щодо роботи ОМС з системою DREAM.

В опитувальнику для Рейтингу прозорості 100 міст на запитання про спеціальні навчальні заходи для службовців, міська рада відповіла, що протягом року було проведено декілька таких навчань і на підтвердження своєї відповіді додала такі посилання:

https://ternopilcity.gov.ua/news/66471.html

https://ternopilcity.gov.ua/news/80312.html

https://ternopilcity.gov.ua/news/81995.html

https://ternopilcity.gov.ua/news/82603.html

Станом на кінець квітня 2025 року 3 з 4 посилань вже не працюють, водночас на момент публікації цього матеріалу одне досі доступне.

Згідно з даними сервісу Wayback Machine тут також була замінена новина про розклад занять на тиждень для людей поважного віку.

Окрім цього, наші аналітики за допомогою сервісу Wayback Machine з’ясували, що і за іншими двома наданими посиланнями були розміщені новини про «Розклад занять для людей поважного віку у Терцентрі»:

Четверте посилання у вебархіві не збереглось, тому не можна стверджувати, що саме там було розміщено раніше.

Схожа ситуація і з індикатором про популяризацію міською радою системи DREAM. У заповненому опитувальнику Тернопільська міська рада навела приклади новин, які мали забезпечити їй виконання цього індикатора:

https://ternopilcity.gov.ua/news/76160.html

https://ternopilcity.gov.ua/news/75301.html

https://ternopilcity.gov.ua/news/73558.html

https://ternopilcity.gov.ua/news/83460.html

Проте за допомогою сервісу Wayback Machine аналітики з’ясували, що всі новини про систему DREAM були опубліковані на місці інших повідомлень.

https://ternopilcity.gov.ua/news/83460.html → https://web.archive.org/web/20241115075937/ https://ternopilcity.gov.ua/news/83460.html (вебархів за 15.11.2024)

https://ternopilcity.gov.ua/news/73558.html → https://web.archive.org/web/20231212192234/ https://ternopilcity.gov.ua/news/73558.html (вебархів за 12.12.2023)

https://ternopilcity.gov.ua/news/75301.html → https://web.archive.org/web/20240208133933/ https://ternopilcity.gov.ua/news/75301.html (вебархів за 8.02.2024)

https://ternopilcity.gov.ua/news/76160.html → https://web.archive.org/web/20240308080757/https://ternopilcity.gov.ua/news/76160.html (вебархів за 8.03.2024)

Таким чином стало зрозуміло, що через бажання посісти високе місце у Рейтингу прозорості міська рада знову надала підмінені заздалегідь новини на своєму офіційному сайті.

Ці факти свідчать не про випадкову помилку, а про свідому та системну маніпуляцію інформацією та публікаціями на офіційному сайті міської ради задля кращих позицій у Рейтингах ТІ Ukraine.

Через бажання посісти високе місце у Рейтингу прозорості міська рада знову надала підмінені заздалегідь новини на своєму офіційному сайті.

Які наслідки матимуть виявлені порушення для міста

3 квітня 2025 року ми спрямували ще один запит, щоб уточнити, чи міська рада провела службову перевірку та чи встановила відповідальних осіб за подання недостовірної інформації. Окрім того, ми звернулися з проханням надати інформацію щодо заходів, які плануються для запобігання подібним випадкам поширення недостовірних даних у майбутньому.

У своєму листі від 9 квітня 2025 року Тернопільська міська рада повідомила, що для з’ясування обставин вони провели нараду, на якій встановили: «що саме неналежний контроль за виконанням завдань та функцій, неналежна організація співпраці з структурними підрозділами міської ради призвела до опублікування/поширення інформації, яка не була перевірена не предмет її відповідності фактичним обставинам».

Також Тернопільська міська рада вказала, що під час обговорення даної ситуації, «особам, причетним до реалізації формування громадських зв’язків, інформаційної політики Тернопільської міської ради, а також формування місцевої політики у сфері цифровізації, цифрового розвитку та цифрових інновацій вказано на неухильне дотримання трудової дисципліни та попереджено про дисциплінарні наслідки за невиконання чи неналежне виконання працівником обов’язків, покладених на них трудовим договором».

Такі дії Тернопільської міської ради містять ознаки порушення статті 5 Закону України «Про інформацію», яка передбачає можливість вільного одержання інформації, та статті 2, що встановлює принцип достовірності та повноти інформації. Окрім того, такі дії порушують принципи доброчесного ведення справ у публічному секторі, що суперечить Правилам етичної поведінки посадовця.

Transparency International Ukraine провела серію внутрішніх обговорень щодо дій Тернопільської міської ради. Одне з найбільш дискусійних питань у команді – яким чином добитися належної реакції міської ради, захистити принципи доброчесності та законності і водночас не завдати шкоди мешканцям та місту в цілому.

Організація надала можливість міській раді самостійно вжити заходів для усунення порушень та запобігання таким діям у майбутньому. Сподівалися, що такий «підхід» до участі в дослідженнях – внутрішній збій, а міська рада спрацює належним чином – визнає, що порушила законодавство та принципи доброчесності, проведе відповідне внутрішнє розслідування та притягне винних до відповідальності. І в ідеалі – сама прокомунікує цей кейс і прозвітує про кризові заходи. Натомість міська рада називає це наданням «некоректних посилань», «проводить «нараду» та «обговорення даної ситуації» і «нагадує про трудову дисципліну». Тобто все звелося до формальної відписки без реальних правових наслідків.

На думку ТІ Ukraine, помилитися може кожен. Але система має реагувати належним чином і виправляти скоєне. А такі кволі дії Тернопільської міської ради можна пояснити усвідомленим (політичним?) рішенням підтримувати фальсифікації задля високих позицій у дослідженнях.

Адже дослідження прозорості – це не лише про доступність інформації та документів на офіційних ресурсах, а, перш за все, й про дотримання принципів законності та доброчесності у врядуванні. Саме тому за перехід червоних ліній, вчинені маніпуляції та відвертий обман TI Ukraine прийняла рішення цього року не надавати Тернополю ні статусу, ні місця в Рейтингу прозорості 100 міст. Втім ми публікуємо результати оцінювання Тернополя.

Чи можна вірити результатам дослідження в такому випадку?

ТІ Україна у своїх дослідженнях застосовує складну модель оцінювання:

офіційні запити + аналіз відповідей;

власний моніторинг сайтів, відкритих баз, рішень;

кросперевірка оцінювання аналітиків на різних етапах.

Завдяки цьому аналітики помітили, що інформація, надана Тернополем, містить ознаки фейків, тож і відреагували відповідним чином.

Окрім того, аналітична команда створила окремий реєстр і перевірила на подібні маніпуляції усі «прозорі» та «частково прозорі» міста, а також минулорічні показники Тернополя. Подібних дій виявлено не було.

Водночас програма вирішила змінити підходи до вимірювання відкритості влади, зокрема, автоматизувати частину оцінювання, долучити дані з реєстрів, відкритих платформ і аналітичних інструментів, додати результати таємних перевірок міських рад, щоб у майбутньому позбавити ОМС можливостей впливати на результати досліджень у нечесний спосіб.

Джерело: Трансперенсі Інтернешнл Україна