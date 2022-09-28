Цей опалювальний сезон може стати найскладнішим в Україні, а також і в Тернопільській громаді. Посадовці зауважують: запасів енергетичних ресурсів достатньо, однак є реальна загроза атак по критичній інфраструктурі.

У Тернопільській громаді готують сценарії роботи за умов надзвичайних ситуацій. Однак кожен громадянин має подбати про збереження тепла у своїй оселі, – каже директорка ПП «Благоустрій» Галина Гевко.

«Перший пункт – це збереження тепла. У будь якому випадку ми маємо зберегти тепло, яке знаходиться на сходових клітках у багатоповерхівках. Решту в помешканні – відповідає сам співвласник. Наступний пункт – всі види мереж – це електропостачання, теплопостачання, холодна вода, опалення та гаряча вода. У разі відсутності електрики мешканці багатоквартирних будинків повинні відімкнути всі прилади від мережі».

Додамо, у Тернополі створюють єдину систему подачі тепла і води. Зокрема, в місті об’єднають котельні, які працюють на газі та на альтернативному паливі. Це дозволить подавати згенеровану теплову енергію туди, де виникатиме надзвичайна ситуація. Втім, чиновники кажуть: цієї генерації на все місто не вистачить. У пріоритеті залишаються об’єкти критичної інфраструктури.