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Тернопіль для ЗСУ: передали п’ять Mavic 3 для 14-ї механізованої бригади

23.10.2024

Руслан Іннак

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Теми, Оперативно, Головне, Суспільство

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Тернопільська міська рада передала п’ять квадрокоптерів Mavic 3 для 14-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Безпілотники розширять технічні можливості бригади для виконання розвідувальних та інших бойових завдань. Фінансування закупівлі здійснено за рахунок надходжень до міського бюджету.

“Дрони Mavic 3 допоможуть військовим 14-ї бригади ефективніше виконувати поставлені завдання. Дякую платникам податків Тернополя за можливість системно підтримувати наших захисників”, – зазначив Сергій Надал.

З повним реєстром переданої допомоги можна ознайомитися на сайті міської ради у розділі Е-сервіси.

Хронологія підтримки ЗСУ від Тернопільської міської ради за останній місяць:

  • П’ять квадрокоптерів Mavic 3 для 14-ї механізованої бригади
  • Три безпілотні апарати для 24-ї бригади
  • Два засоби РЕБ для спецпідрозділу поліції
  • Два комплекси SpaceRay MT 2000 для Нацгвардії
  • Системи РЕБ для 82-го батальйону 105-ї бригади
  • 10 генераторів для 5-ї окремої танкової бригади
  • 15 FPV-дронів для механізованої бригади
  • 30 безпілотників “Werewolf” та 12 Mavic
  • Два роботизовані комплекси “Мураха”
  • 1000 пар зимових черевиків

Новина від пресслужби

Теги: допомога, війна, ТМР, Сергій Надал, Тернопіль для ЗСУ

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