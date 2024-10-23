Тернопіль для ЗСУ: передали п’ять Mavic 3 для 14-ї механізованої бригади

Тернопільська міська рада передала п’ять квадрокоптерів Mavic 3 для 14-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Безпілотники розширять технічні можливості бригади для виконання розвідувальних та інших бойових завдань. Фінансування закупівлі здійснено за рахунок надходжень до міського бюджету.
“Дрони Mavic 3 допоможуть військовим 14-ї бригади ефективніше виконувати поставлені завдання. Дякую платникам податків Тернополя за можливість системно підтримувати наших захисників”, – зазначив Сергій Надал.
З повним реєстром переданої допомоги можна ознайомитися на сайті міської ради у розділі Е-сервіси.
Хронологія підтримки ЗСУ від Тернопільської міської ради за останній місяць:
Новина від пресслужби