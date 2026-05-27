У Збаражі проводять опитування щодо цифрової безбар’єрності та доступності послуг

У межах Тижня безбар’єрності фахівці Центру цифрової безбар’єрності у Збаражі проводять опитування серед мешканців громади, щоб оцінити доступність послуг та визначити актуальні потреби людей.
Ініціатива охоплює представників різних категорій населення.
Під час живого спілкування учасники розповідають про труднощі, з якими стикаються у повсякденному житті, а також діляться власним баченням того, які послуги та рішення є для них найбільш важливими.
У Центрі наголошують, що такі зустрічі — це не просто збір інформації.
Їхня мета — почути кожного мешканця, краще зрозуміти потреби громади та працювати над створенням доступного і комфортного середовища для всіх.
Фахівці Центру закликають жителів Збаразької громади долучитися до опитування.
Отримані відповіді допоможуть зробити:
ще доступнішими та ефективнішими для людей різного віку й соціального статусу.
🔗 Пройти опитування можна за посиланням:
https://forms.gle/P3mYiymQ1PwKKNPz5
📍 Адреса:
м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 4
📞 Телефон:
+38 063 720 69 68
📧 E-mail:
zbarazh.dac@gmail.com