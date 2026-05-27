У Збаражі проводять опитування щодо цифрової безбар’єрності та доступності послуг

У межах Тижня безбар’єрності фахівці Центру цифрової безбар’єрності у Збаражі проводять опитування серед мешканців громади, щоб оцінити доступність послуг та визначити актуальні потреби людей.

Ініціатива охоплює представників різних категорій населення.

Під час живого спілкування учасники розповідають про труднощі, з якими стикаються у повсякденному житті, а також діляться власним баченням того, які послуги та рішення є для них найбільш важливими.

У Центрі наголошують, що такі зустрічі — це не просто збір інформації.

Їхня мета — почути кожного мешканця, краще зрозуміти потреби громади та працювати над створенням доступного і комфортного середовища для всіх.

Опитування допоможе покращити цифрові послуги

Фахівці Центру закликають жителів Збаразької громади долучитися до опитування.

Отримані відповіді допоможуть зробити:

цифрові послуги;

консультації;

навчальні програми

ще доступнішими та ефективнішими для людей різного віку й соціального статусу.

🔗 Пройти опитування можна за посиланням:

https://forms.gle/P3mYiymQ1PwKKNPz5

Контакти Центру цифрової безбар’єрності

📍 Адреса:

м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 4

📞 Телефон:

+38 063 720 69 68

📧 E-mail:

zbarazh.dac@gmail.com