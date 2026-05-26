У Почаївській громаді застілля завершилося вбивством: чоловік отримав понад десять ножових поранень

На Кременеччині правоохоронці розслідують жорстоке вбивство, яке сталося під час сусідського застілля у Почаївській громаді.

Трагедія трапилася у селі Розтоки.

За інформацією поліції, між чоловіками під час спільного застілля виникла суперечка на ґрунті ревнощів.

Словесний конфлікт швидко переріс у бійку.

У розпал сварки один із учасників схопив кухонний ніж та завдав своєму гостю понад десять ударів у різні частини тіла.

Від отриманих ножових поранень чоловік помер на місці події ще до приїзду медиків.

Підозрюваного правоохоронці оперативно затримали.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого встановлюють усі обставини та мотиви злочину.