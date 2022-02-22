21 лютого 2022 року, на засіданні Радбезу РФ керівник ФСБ заявив про сенсаційне затримання українського військовослужбовця, який нібито брав участь в атаці диверсійної групи на кордон РФ.

Кого ж “затримала” ФСБ?

З достовірних джерел редакції сайту «Інфорпост» стало відомо, що ФСБ Росії готується інформаційна операція, в якій у ролі «полоненого українського бійця» виступить агент, який легалізувався на території України та вступив на службу до Збройних Сил України, звідки дезертував на початку лютого цього року.

Легалізація в Україні

Громадянин РФ Лікольд Іван Миколайович (24.09.1985 р.н.), уродженець Ростовської області. У 2021 році з Ростовської області РФ прибув у селище Мелове, на кордоні України та Росії, де оформив шлюб з начальником крейдяного райного управління державної міграційної служби України в Луганській області Лікольд Оксаною Володимирівною (07.12.1975 р.н.), яка також допомогла отримати паспорт громадянина України (виданий 24.06.2021).

При цьому за невідомими обставинами Лікольд не здав паспорт громадянина РФ №761291818, виданий МВС РФ 07.08.2019.

Маючи всі необхідні документи для виконання завдання російської спецслужби, у грудні 2021 року Лікольд Іван вступив на службу 74-го окремого розвідувального батальйону ВСУ (ВЧ А1035), звідки під приводом захворювання коронавірусом успішно дезертував 7 лютого 2022 року. Лікольд І.М. за російським паспортом №761291818 виїхав на територію РФ.

Незабаром у телевізорах Росії

Таким чином розкритий агент ФСБ, який легалізувався в Україні та ЗСУ, вже найближчим часом буде задіяний у російській пропаганді як лжесвідок “злочинів ЗСУ”.