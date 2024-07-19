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Термін голосування щодо можливості початку навчального року у серпні продовжено до 20 липня

19.07.2024

Руслан Іннак

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Новини, Освіта, Суспільство, Теми, Тернопільщина

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Проблему на сервері вирішено і голосування щодо можливості початку навчального року з 19 серпня знову доступне.

Як і обіцяли, термін голосування продовжено на час, протягом якого система не працювала. Зокрема, мешканці можуть голосувати до 20 липня 18:00 год. Запрошуємо вчителів та батьків школярів взяти участь у голосуванні за посиланням. Для участі необхідно авторизуватися. – повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

Нагадаємо раніше повідомляли, що голосування за зміну початку навчального року у Тернополі призупинено. 

Раніше ми писали – «Підуть до школи, як на каторгу»: Так у соціальних мережах більшість тернополян оцінює спробу запровадити навчання у школах з 19 серпня.  

Теги: навчальний рік, опитування, шокла

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