Термін голосування щодо можливості початку навчального року у серпні продовжено до 20 липня

Проблему на сервері вирішено і голосування щодо можливості початку навчального року з 19 серпня знову доступне.

Як і обіцяли, термін голосування продовжено на час, протягом якого система не працювала. Зокрема, мешканці можуть голосувати до 20 липня 18:00 год. Запрошуємо вчителів та батьків школярів взяти участь у голосуванні за посиланням. Для участі необхідно авторизуватися. – повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

Нагадаємо раніше повідомляли, що голосування за зміну початку навчального року у Тернополі призупинено.

Раніше ми писали – «Підуть до школи, як на каторгу»: Так у соціальних мережах більшість тернополян оцінює спробу запровадити навчання у школах з 19 серпня.