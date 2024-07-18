Голосування за зміну початку навчального року у Тернополі призупинено: причина

Як повідомили у Тернопільській міській раді, у зв’язку із технічними неполадками на стороні сервера, тимчасово не працює голосування щодо можливості початку нового навчального року 19 серпня, яке було запущене 9 липня на платформі e-dem та мало тривати до 17 липня.

Пише Першйи онлайн.

Наразі триває розв’язання цієї проблеми та відновленням роботи платформи.

Голосування буде продовжено на той же час, протягом якого система не працювала. Про відновлення голосування та нові терміни буде повідомлено додатково.

Раніше ми писали – «Підуть до школи, як на каторгу»: Так у соціальних мережах більшість тернополян оцінює спробу запровадити навчання у школах з 19 серпня.