12 лютого у Львові відбувся чемпіонат України з європейської програми IDSA. На цих змаганнях чортківський клуб спортивного бального танцю «Flex Academy» представляли чотири пари: Бельзецький Дмиторо і Пирка Владислава, Стельмащук Маркіян і Яковенко Дарина, Пендзій Олександр і Тимків Вероніка, Чопик Володимир і Кормиш Соломія.

Як зазначив тренер Юрій Мотолько: «Для більшості дітей ці змагання такого високого рівня стали першими. Приємно, що усі наші пари показали високі результати і увійшли в десятку найкращих, а ще приємніше, що одна з них – Бельзецький Дмитро та Пирка Владислава – стала переможцем. Минулого чемпіонату України, коли ми потрапили у півфінал, поставили за мету виграти наступний, і ми це зробили. Це дуже велике досягнення».

Варто зазначити, що кандидати у майстри спорту України з бальних танців Дмитро Бельзецький і Владислава Пирка вже неодноразово демонстрували майстерність на змаганнях міжнародного і всеукраїнського рівнів. Зокрема, наприкінці травня минулого року під час чемпіонату України увійшли в десятку найкращих пар, а у грудні на чемпіонаті Європи танцювальна пара здобула три золоті медалі.

Василь СЕНТИК