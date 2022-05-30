Нещодавно фонд Тернопільської ОУНБ поповнився двохтомником тернопільської авторки Галини Денеги «Вибране» (місто Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута», 2021), куди увійшли вибрані повісті, оповідання, новели з одинадцяти збірок, виданих у період з 2012 по 2020 роки.

Недаремно каже людська мудрість, що людина талановита — талановита у всьому. Творчість нашої краянки повністю підтверджує цей вислів. Адже вона не лише відома як художниця, а й знана серед читацької спільноти літераторка.

Галина Денега створила більш як 200 малярських робіт. Мальовничі куточки Медоборів цвітуть на полотнах художниці розмаїттям квітів та милують око. Окремі твори зберігаються у Тернопільському краєзнавчому музеї, Львівському музеї етнографії та художнього промислу, Чернівецькому художньому музеї та у приватних колекціях України, Польщі, Італії.

Із часом у пані Галини розвинувся ще один талант —літературний. У 2012 році виходить перша її збірка «У стилі ретро» і одразу знаходить своїх шанувальників. Стиль письма авторки «акварельний», тобто легкий, світлий, емоційний. Прототипи героїв оповідок взяті із життя, їхні проблеми та переживання близькі читачу.

Творчий тандем із чоловіком Галини Василівни, заслуженим художником України, чудовим графіком Петром Шпорчуком, однодумцем та порадником, сприяє тому, що їхня талановитість подвоюється. Адже пан Петро майстерно проілюстрував кожну збірку дружини, ще більше розкривши глибину змісту.

А ще пані Галина – давній друг нашої книгозбірні, ерудований і активний читач. Тому колектив відділу міського абонементу ТОУНБ щиро вітає вас, Галино Василівно, із виходом в світ цієї чудової збірки. Бажаємо вам нових творчих здобутків.

Оксана ГАВЕНКО,

провідний бібліотекар відділу

міського абонементу Тернопільської ОУНБ