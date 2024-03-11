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Сюрприз на день народження: мама приїхала з передової до сина на Тернопільщину

11.03.2024

Зоряна Деркач

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Війна з рф, Дім і сім'я, Тернопільщина, Життя, Новини

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Мама учня Білецької ЗОШ І-ІІ ступенів ім. С. Крушельницької, що в Тернопільському районі, зробила синові сюрприз на день народження. Вона приїхала до нього з передової.

Про це повідомили на сторінці школи у Фейсбуці.

У повідомленні йдеться, що такий сюрприз на день народження отримав учень 4 класу Тимофій.

“У вересні із зони бойових дій до нашої шкільної родини долучився Тимофій. Він із рідною сестричкою та тіткою переїхали у наше село як ВПО. Мама хлопчика на передовій щодня рятує життя нашим захисникикам та захисницям”.

Під час зустрічі матері з сином дітей розважав аніматор у костюмі білого ведмедя. Хлопчика привітали повітряними кульками.

Джерело

Теги: син, приїхала з фронту, сюрприз, день народження, мама

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