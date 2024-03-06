Символ сили духу: у Збаражі побував славетний Григорій Янченко з Херсону

Людина-легенда з бандерівською кров’ю і сталевою волею побувала 5 березня у Збаражі.
Григорій Янченко (дядя Гріша), військовий волонтер із Херсона, зустрівся із збаражанами у залі Мистецької школи, завдяки запрошенню директора Музею російсько-української війни Володимира Голоднюка.
Невтомний волонтер із 10-річним стажем під час окупації Херсона у 2022-му став для земляків живим символом сили духу, надзвичайної відваги, оптимізму і незламності.
Сьогодні Григорій Янченко їздить містами нашої країни і своїм прикладом надихає українців продовжувати боротьбу з одвічним ворогом, додає свіжих духовних сил не здаватись, а щодня впевнено наближати Перемогу.
Спасибі, Григорію Миколайовичу, за ваше гідне і яскраве життя, яке Ви провадите, незважаючи на усі випробування долі!
Таких мужніх, стійких перед воєнними викликами чоловіків, є не мало. До прикладу, ми захоплюємось силою характеру уродженця Коростеня, а тепер нашого земляка із Вищих Луб’янок 30-річного Юрія Трохименка, який рік тому втратив на війні обидві руки, але не втратив жаги до життя і перемоги. З допомогою дружини, підтримки односельчан колишній інженер Збаразького РЕМ відновлює сили, проходить реабілітацію після 4-місячного перебування у США, де йому встановлювали біонічні протези.
З такими захисниками Україна обов’язково переможе і буде мати добре майбутнє, – написав
у соцмережах міський голова Збаража Роман Полікровський.