Символ сили духу: у Збаражі побував славетний Григорій Янченко з Херсону

Людина-легенда з бандерівською кров’ю і сталевою волею побувала 5 березня у Збаражі.

Григорій Янченко (дядя Гріша), військовий волонтер із Херсона, зустрівся із збаражанами у залі Мистецької школи, завдяки запрошенню директора Музею російсько-української війни Володимира Голоднюка.

Невтомний волонтер із 10-річним стажем під час окупації Херсона у 2022-му став для земляків живим символом сили духу, надзвичайної відваги, оптимізму і незламності.

Сьогодні Григорій Янченко їздить містами нашої країни і своїм прикладом надихає українців продовжувати боротьбу з одвічним ворогом, додає свіжих духовних сил не здаватись, а щодня впевнено наближати Перемогу.