У Тернопільській обласній військовій адміністрації відбулося засідання Ради Церков. Основне питання, яке обговорили, – святкування Великодня в умовах воєнного часу.
Володимир Труш зазначив, що Рада Церков зараз об’єднана як ніколи. Представники усіх конфесій підтримують ЗСУ і роблять все, щоб наша перемога була якнайшвидшою.
На Раді Церков прийнято рішення про попереднє обстеження храмів та територію біля них на небезпечні предмети. А у випадку повітряної тривоги, всі парафіяни повинні переходити в укриття. Правоохоронці радять мінімізувати фізичну присутність людей у храмах, для безпеки людей.
“На Великдень будуть працювати додаткові патрулі поліції. Громадський порядок буде охороняти поліція, військова служба правопорядку, добровільні формування і військові, які базуються на території нашої області”, – наголосив начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол.
Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш також повідомив, що сьогодні на Раді оборони буде прийнято рішення про зміну комендантської години. Тепер вона буде тривати з 23.00 до 05.00 год.