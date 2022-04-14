У Тернопільській обласній військовій адміністрації відбулося засідання Ради Церков. Основне питання, яке обговорили, – святкування Великодня в умовах воєнного часу.

Володимир Труш зазначив, що Рада Церков зараз об’єднана як ніколи. Представники усіх конфесій підтримують ЗСУ і роблять все, щоб наша перемога була якнайшвидшою.