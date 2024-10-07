Священника з Тернополя Папа римський проголосив кардиналом

6 жовтня 2024 року, Папа Франциск оголосив, що 8 грудня проведе консисторію з нагоди введення в сан нових кардиналів. У переліку є також владика Микола Бичок з Тернополя, єпарх Мельбурнський УГКЦ (Австралія).

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ з покликанням на Vatican News.

Серед 21 нових кардиналів 11 представляють країни Латинської Америки, Африки, Азії та Австралію.

“А тепер я радий повідомити, що 8 грудня я проведу консисторію з нагоди призначення нових кардиналів. Їхнє походження виражає вселенськість Церкви, яка не перестає звіщати милосердну Божу любов до всіх людей на землі. Включення нових кардиналів до складу Римської дієцезії також виявляє нерозривний зв’язок між Петровою Столицею та місцевими Церквами, розкиданими по всьому світу”, — сказав Папа Франциск, перед тим, як завершити свою недільну зустріч з паломниками, які 6 жовтня 2024 року зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву “Ангел Господній”.

Кардинал з Тернополя

Владика Микола Бичок народився 13 лютого 1980 року в Тернополі.

В липні 1997 року вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя, здійснюючи чернече та богословське формування в Україні та Польщі, здобувши ліценціят з душпастирського богослов’я.

Склавши 17 серпня 2003 року довічні обіти, 3 травня 2005 року отримав ієрейські свячення. Як священник здійснював різні душпастирські служіння, був настоятелем монастиря Отців Редемптористів та парафії в Івано-Франківську, провінційним економом. Від 2015 року служив на парафії святого Івана Христителя в Ньюарку, США, Філадельфійської архиєпархії УГКЦ.

15 січня 2020 року у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив його новим Єпархом Єпархії святих Петра і Павла в Мельбурні УГКЦ в Австралії. Єпископська хіротонія відбулася 7 червня 2020 року в архикатедральному соборі святого Юрія у Львові. Головним святителем був Блаженніший Святослав, а співсвятителями — владика Ігор Возьняк, архиєпископ і митрополит Львівський, та владика Петро Лоза, єпископ-помічник Сокальсько-Жовківський.

Варто зауважити, що владика Микола Бичок, якому виповнилося 44 роки, стане наймолодшим кардиналом.

“Ставатиме на захист нашої Церкви і народу України”

Оголошення Папою імен нових кардиналів, серед яких владика УГКЦ, прокоментував Патріарх Святослав. Він зазначив, що тепер Церква матиме ще одного владику, який компетентно промовлятиме до Папи і ставатиме на захист народу України.

“Наша Церква радіє, бо буде мати ще одного владику, який, окрім Глави Церкви, компетентно буде промовляти до Папи і ставатиме на захист нашої Церкви і народу України”, – зазначив Блаженніший Святослав.

Він зауважив, що найменування нових кардиналів – це особисте і суверенне право Папи. “Він, номінуючи когось кардиналом, тим самим запрошує цю особу стати його помічником”, – додав Глава УГКЦ.

“Владика Микола – один із молодих єпископів нашої Церкви, і ми тільки радіємо, що Папа звернув на нього увагу”, – додав Блаженніший Святослав.

За його словами, сьогодні єпископат УГКЦ, що складається із владик із цілого світу, є як ніколи одностайним, і з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну “єдиним серцем і єдиними устами” промовляє і до Папи, і до Католицької Церкви у світі, і до світового співтовариства.

“Мати ще одного такого промовця із можливостями кардинальської гідності, ще й у Австралії, — це не тільки велика користь для УГКЦ, але і велика благодать Божа для нашого народу і держави”, – наголосив Глава УГКЦ.