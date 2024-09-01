– Кавалок, як кавалок, – сказала бабуся. – Якщо він тобі такий дорогий, то буде, як хочеш.
І кинула сувенір у комору на верхню поличку, де зберігалися непотрібні речі. Там він довго сох, бо був мокрий, поки Катя несла його під дощем. А потім маринувався – у соусі чи власному соку.
Катин чоловік хотів було відправити сувенір на дрова, та тут вже заступилися бабуся та мама.
А потім бабуся вирішила, що буде за іграшку.
І звеліла дідусеві вирізати коника. Насамперед, пошила із старого светра конячу голову.
Онучка спершу оживила іграшку, змушуючи її бігати по кімнаті.
Потім сувенір довелося покласти назад у комору, бо дитина виросла, і пішла у школу, у перший клас.
Букви, цифри, множення, ділення, формули…
Катя не встигала допомагати Оленці у вивченні науки.
А іще були домашні клопоти.
Прибирання.
Посудомийка.
Готування сніданку, обіду, вечері…
Безкінечне прання білизни та одягу…
І Катя усе більше згадувала миті, коли була дитиною.
Ніяких клопотів – усе вирішувала мама.
..Напрасована шкільна форма, білосніжний фартух, дрібно заплетені кіски…
Це коли йдеш (біжиш, летиш, мов на крилах, бо зараз буде дзвінок на урок!) у школу. А коли свято – веселкова сукня. І черевички – обов`язково або темні – у випадку, коли одягала шкільну форму, або голубі чи білі – у поєднанні зі святковою сукнею.
Тепер отримувала будні.
День за днем – усі жіночі радощі домогосподарки.
День за днем – клопоти, турботи, буркотливий чоловік, котрий вимагав догляду та любові, донька, котра хотіла, щоб мама, як у дитинстві, носила її на руках і усе вирішувала за неї.
Хоч мала вже свою сім’ю.
І Катя одного дня згадала про сувенір. Він припадав пилом у комірчині, і Катя вирішила усе ж привести його до ладу.
Довго дивилася.
На зітлілу трап’яну конячу морду, на висохлу дерев’яну фігуру.
І бачила – пухнастого ведмедика у ліжку, ляльку, котру начебто годуєш, а потім виготовляєш із пластиліну печиво чи торт. А потім на швейній машинці вигадуєш усілякі модельні сукні.
Іграшковий посуд.
Іграшкові меблі.
Іграшкове життя.
І їй захотілося назад, у дитинство.
Катя і сама не втямила, як у її руках опинився сувенір.
Промайнуло усе життя – школа, інститут, весілля, народження доні.
Відчувала себе егоїсткою, коли стиха попросила про диво…
…Зникала сивина.
І зморшки під очима.
І сумний погляд.
Відчувала щось дивне.
Незбагненне.
А потім свідомість потьмарилася, потемніла, мов ніч.
Тільки зорі на небі посилали промінці – надію…
…У комірчині здивовано роздивлялася усе навкруги маленька дівчинка…