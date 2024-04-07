Студентка з Тернополя – серед переможців конкурсу хорових диригентів

Третьокурсниця Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Олена Ткачук отримала диплом ІІ ступеня на VIII Регіональному конкурсі хорових диригентів, присвяченому 159-річчю від дня народження Дениса Січинського.

В Івано-Франківській обласній філармонії ім. І. Маланюк відбувся конкурс диригентів, у якому брали участь студенти ІІІ-IV курсів фахових музичних коледжів зі Львова, Дрогобича, Тернополя, Хмельницького та Івано-Франківська.

Конкурс відбувався у три тури. Відбірковий – на місцях. Решта — в Івано-Франківську. Другий етап — диригування під супровід фортепіано. Успішно його пройшла тернополянка Олена Ткачук (концертмейстер Олена Явна).

Третій тур передбачав диригування хором Івано-Франківського фахового музичного коледжу ім. Д.Січинського — студентка мистецького коледжу диригувала українську народну пісню в обробці Ольги Токар «Якби я мала крила орлині». З нею Олена Ткачук виступила і у гала-концерті, в якому взяли участь переможці.