День 14 січня має безліч назв – Щедрий вечір, Старий Новий рік, день Меланки або свято Василя. Церква цього дня вшановує пам’ять святителя Василія Великого.

Святий Василь народився на території сучасної Туреччини в місті Кесарія в 329 році в знатній родині. Отримав хорошу освіту. У зрілому віці став аскетом і священником, а незадовго до смерті – єпископом Кесарії.

Святий Василій закликав народ любити ближніх, допомагати біднякам. Він прославився як автор безлічі богословських текстів і законодавець чернецтва.

Василів день: традиції та звичаї

Ввечері 13 січня діти і молодь ходять до сусідів і колядують. Популярна розвага на Щедрий вечір – переодягання і розігрування жартівливих сценок.

Наші предки вважали цього святого покровителем свиней. 14 січня треба подавати на стіл запечене порося або страви зі свинини. За обідній стіл запрошують всю родину.

Хлопчики і чоловіки 14 січня посівають: ходять по домівках, розсипають зерно і бажають здоров’я господарям. Дівчата та жінки ворожать. У церкві в Василів день проводять Богослужіння.