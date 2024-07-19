Стало відомо про загибель захисника з Тернопільщини

17 липня, підтвердилась сумна новина – захисник Роман Шкрибайло з Тернопільщини, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти — загинув в ході виконання бойового завдання в Запорізькій області.

Про це повідомили в Білобожницькій громаді.

— Від 6 червня 2022 року житель села Буданів, старший солдат відділення кулеметного взводу стрілецької роти ШКРИБАЙЛО Роман Іванович (09.06.1974 р.н.), вважався безвісти зниклим в ході виконання бойового завдання в околицях населеного пункту Левадне Пологівського району Запорізької області, — йдеться у повідомленні. — За результатами ДНК-експертизи, саме ця дата, 6 червня 2022 року, виявилась днем загибелі Героя.