На війні Тернопільщина втратила ще одного молодого Героя

Тернопільщина на війні втратила ще одного Героя, на фронті загинув молодий воїн Юрій Стасишин.

Юрій Мешкав у селі Полівці Чортківського району. Народився 21 липня 1988 року. Буквально за кілька днів він мав би відзначати свій 36-й день народження…

Про важку втрату повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.

“Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким Захисника. Хай вічно горить свіча памʼяті… А світло від неї нехай буде даниною тим, хто на вівтар Вітчизни поклав найдорожче – своє життя. Не пробачимо! Честь і слава Герою України!”, – йдеться у повідомленні.

У захисника залишилися батьки, донька та кохана дівчина.

Вічна пам’ять Герою…