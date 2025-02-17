Список храмів Тернополя у яких перебуватиме Зарваницька чудотворна ікона

Зарваницьку чудотворну ікону виставлятимуть у всіх храмах УГКЦ Тернополя – по два дні в кожному з 17 лютого. Мешканців і гостей міста закликають приєднуватися до безперервної молитви за українських воїнів, справедливий мир та Боже благословення для українського народу.

Із таким закликом звернувся до парафіян архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк.

“Щодня на парафіях Тернопільсько-Зборівської архиєпархії триває молитва за припинення війни та справедливий мир. Однак у ці дні закликаємо ще з більшою ревністю стати перед Богом, аби просити Його про захист, порятунок та благословення на мирне життя, – ідеться у зверненні митрополита. – Готуємося до Великого посту, який є часом усвідомлення нашої гріховності, часом покаяння, молитви, водночас дає можливість отримати від Господа прощення, зцілення та відродження. Перед обличчям страждання та великої відповідальності за долю народу ніхто не може бути байдужим чи стояти осторонь. Тому закликаємо всіх до ревної молитви, посту і покаяння. Від понеділка М’ясопусного тижня аж до закінчення Великого посту у всіх парафіях міста Тернополя триватиме неустанна молитва до Пресвятої Богородиці, прославленої в Зарваницькій чудотворній іконі”.

Долучитися до молитви запрошують усіх християн у своїх парафіях.

“Нехай Господь кріпить усіх захисників та захисниць, поранених, полонених, безвісти пропалих та їхні родини, а всім тим, хто загинув, захищаючи рідну землю, дарує Царство Небесне. Нашою спільною молитвою ми засвідчимо, що наші воїни у своїй відважній боротьбі не забуті та не покинуті. Будьмо переконані, що люблячий Бог подасть нам дар справедливого миру. Єднаймося у молитві! Прибігаймо під могутній материнський покров Пресвятої Богородиці, яка протягом століть була заступницею та хоронителькою багатьох поколінь українців, які ставали на захист Батьківщини. Нехай материнський покров Пресвятої Богородиці, прославленої у Зарваницькій чудотворній іконі, перебуває над кожною родиною та українським народом”, – зазначається у зверненні архиєпископа Тернопільсько-Зборівського.

Графік перебування чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької в Центральному деканаті Тернополя:

17-18 лютого – Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (вул. Сагайдачного 14);

19-20 лютого – храм св. Андрія Первозванного (вул. Чернівецька 46);

21-22 лютого – храм св. великомученика Димитрія (вул. Микулинецька бічна 14);

23-24 лютого – храм Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Острозького 55);

25-26 лютого – храм свв. Новомучеників українського народу (вул. Шкільна 2А);

27-28 лютого – храм св. пророка Іллі (вул. Бродівська 50 б);

1-2 березня – храм свв. Володимира і Ольги (вул. Орлика 1А);

3-4 березня – храм Перенесення мощей св. Миколая (вул. Карпенка 46);

5-6 березня – храм святої Софії Премудрості Божої (вул. Кривоноса 2В);

7-8 березня – храм святого священномученика Йосафата (вул. Лучаковського 5Г);

9-10 березня – храм святого Пантелеймона (вул. Бережанська 3А);

11-12 березня – храм святих Бориса і Гліба (вул. Золотогірська);

13-14 березня – храм Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Агрономічна 2, Кутківці);

15-16 березня – храм Переображення Господнього (вул. Мирна 38, Пронятин);

17-18 березня – храм святого Василія Великого (вул. Новий Світ 14).