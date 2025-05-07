Спирт у баку: що варто знати про нове пальне в Україні

З 1 травня українські мережі АЗС почали продавати бензин з біоетанолом. За словами посадовців, впровадження такого пального позитивно вплине на українську екологію та економіку.

Щоправда, деякі експерти попереджають про ризики пального зі спиртом. Про що саме йдеться, з’ясовував Центр громадського моніторингу і контролю.

Нові правила

Запровадити пальне з біоетанолом в Україні вирішили ще у 2024 р.: тоді Верховна Рада схвалила необхідні зміни до законодавства. Перейти на таке пальне Україна мала в рамках євроінтеграції. Ще одна причина нововведення – екологія. Біоетанол під час згоряння виділяє менше шкідливих речовин.

За правилами, які почали діяти з 1 травня, українські мережі АЗС мають продавати бензин з вмістом біоетанолу не менше 5%. Додавати біоетанол мають до всіх бензинів, крім марок з октановим числом 98 та вище.

Досвід інших країн

Додавання біоетанолу – світова практика, яка працює вже десятки років у США, ЄС, Бразилії та інших країнах. Це стосується і сусідів України: відповідні норми набули чинності у Польщі, Словаччині та Румунії два роки тому. Держави Європи застосовують пальне з 5-відсотковим та 10-відсотковим вмістом біоетанолу.

Україна також має досвід використання пального з певним відсотком спирту: на наших заправках воно почало з’являтися ще у 2022 році.

Звідки братимуть пальне

Технологія виготовлення біобензину передбачає, що пальне змішують зі спиртом на нафтобазах, а вже звідти поширюють готовий продукт. Втім, через повномасштабне вторгнення перспективи власного виробництва відтермінували. Тож поки що нове пальне імпортуватимуть з Європи.

Небезпеки біоетанолу

Значна частина автомобілів, на яких їздять українці, імпортована з Європи та США. Тож, за словами експертів, у техніки не мало б виникати проблем. Загроза криється в іншому: такий тип пального дуже добре абсорбує воду. “Після цього бензинова суміш розшаровується і втрачає свої експлуатаційні властивості. Постачальник може купити якісний Е5, але якщо в нього в бензовозі, резервуарі на нафтобазі або на АЗС є мізерні залишки води, іржі або дрібного бруду — будуть проблеми”, — розповів у коментарі “Економічній правді” директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн.

Питання до якості пального може виникнути і через те, що механізм перевірок щодо вмісту біоетанолу наразі відсутній. Держекоінспекція поки не буде штрафувати за торгівлю бензином без біоетанолу.

Як зміняться ціни

Біоетанол у пальному може вплинути на вартість бензину. Адже для європейських країн здебільшого виготовляють пальне з 10% домішок. А 5-відсотковий вміст європейці робитимуть спеціально для нашої держави. “За це вони з нас просять 15-25 доларів за тонну. Це означає здорожчання літра на 50-80 копійок. Сподіваюся, що через падіння цін на нафту ми в травні отримаємо мінус три гривні на літрі і ніхто нічого не помітить”, — каже у коментарі “Економічній правді” директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн.

Якщо ж Україна у майбутньому сама почне додавати біоетанол у пальне, ціни знизяться ще більше.