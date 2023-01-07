Спровокувати конфлікт на Різдво: нові подробиці махінацій УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі

Керівництво УПЦ МП шляхом маніпуляції та обману знову намагалося посіяти розбрат серед українців та спровокувати вірян до відкритого конфлікту. Причина – різдвяне богослужіння у храмі Києво-Печерської лаври.

Заповідник повідомив про дозвіл служіння “ПЦУ” 6 січня, а в “ПЦУ” оголосили про це богослужіння ще 4-го, як виявилося без жодного дозволу і підписання угоди.

Адміністрація Національного музею-заповідника “Києво-Печерська Лавра” підтвердила, що «ПЦУ» звернулося до них за дозволом на використання Успенського собору майже через дві доби після того, як оголосили про це. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сторінку у Заповідника у Фейсбук.

6 січня 2023 року на сторінці Національного музею-заповідника з’явилося повідомлення про те, що “в другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від Управління Київської Митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року” . Також повідомляється, що Музей погодив цей захід.

Оскільки директор Національного музею-заповідника того ж дня офіційно повідомив, що ніяких звернень до нього не надходило від “ПЦУ”, а також зі змісту повідомлення у соцмережі можна зрозуміти, що таке прохання надійшло пізно ввечері.

До слова, ввечері 5 січня директор також зазначав, що до нього не надходило запиту від керівництва “ПЦУ”, тож, очевидно, що рішення приймалося вже після завершення робочого дня.

Окрім того, у повідомленні йдеться, що “ПЦУ” отримали погодження від Міністерства культури та інформаційної політики, що теж навряд чи можна було зробити після завершення робочого дня.

Дивним виглядає той факт, що повідомлення про богослужіння “ПЦУ” в Успенському соборі з’явилося 4 січня, і 5 січня вранці вже масово розсилалися у соцмережах запрошення на безплатні поїздки до Києво-Печерської Лаври для участі у Різдвяному богослужінні.

Адже, напередодні, в Українській Православній Церкві МП на офіційному сайті заявили, що “ніколи не вчиняли і не планують ніяких провокацій”, а сама розмова про провокації є “інформаційним фейком“, і що “провокативні дії на 7 січня можуть готувати самі представники ПЦУ з метою звинувати в них вірян канонічної Церкви”.

Очевидно, що “ПЦУ” намагалося ввести в оману суспільство, поставивши перед фактом Міністерство культури та інформаційної політики про те, що вони просто звезуть людей, які будуть вимагати проведення богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.