Справжній напій українців: «Опілля» відродило споконвічну традицію

Традиційним напоєм, який століттями українці готували і щодня пили впродовж року, є квас. Коли ж тепер полиці крамниць заполонила незліченна кількість закордонних штучних напоїв, українську традицію готувати справжній натуральний квас відродила пивоварня «Опілля».

Тернопільські броварі переконані, що здоров’я і наснаги сучасним українцям може додати лише натуральний продукт, яким і є квас. Він пройшов випробування тисячоліттями, ставши національним напоєм. Тому цей смачний і корисний напій з природних складників – квас «Опілля» – вартий того, щоб сьогодні бути на кожному столі.

Квас українці готували і пили, відколи себе пам’ятають

Зброджене проросле зерно ячменю в глиняному посуді археологи знайшли у поселенні трипільців. Це означає: прототип квасу наші предки на території сучасної України готували ще 6 тисяч років тому. Відтоді напій набрав такої ваги, що у 988 році князь Київський Володимир Великий хрещення держави Русі-України наказав відзначати саме квасом. Остаточно розмежувавши квас і пиво, українці утвердили традицію споживання квасу і перетворили його у напій, який готували та пили весь рік. Квас став універсальним і улюбленим безалкогольним напоєм і в будень, і в свято.

За що люблять квас

Особливий приємний смак та велика користь – ось за що українці люблять квас. Напій за своєю природою дієтичний і має навіть лікувальні властивості, бо сприяє травленню, підвищує імунітет, балансує нервову систему та омолоджує. Влітку він ще й неперевершено тамує спрагу і додає сил у спеку. Все це – завдяки вітамінам, мікроелементам та унікальним амінокислотам і пробіотикам, які містить квас. Звісно, всі ці корисні речовини є лише в традиційному натуральному напої. Тому головне у квасі – його натуральність як у способі приготування, так і в складниках. Тільки за таких умов квас – справжній.

Цінуй традиції, цінуй справжнє – це і про квас «Опілля»

Традицію справжнього українського квасу у промислових масштабах відродила тернопільська пивоварня «Опілля». Тут квас виготовляють виключно способом живого бродіння, як цього вимагає звичай. Тому на етикетці квасу «Опілля» по праву розміщений напис: «Живий». Інноваційне обладнання броварні дозволяє контролювати бродіння до найменших нюансів. Готує справжній квас «Опілля» тільки з натуральних екологічно чистих складників. Рецепт – традиційний український. У квасі «Опілля» – жодної «хімії», все природне і тільки те, з чого споконвіку готували цей напій. Ось із яких чотирьох компонентів робить квас «Опілля»: найчистіша вода, дріжджі, цукор і квасне сусло – продукт із житнього борошна і ячмінного та житнього солоду, тобто пророщених зерен ячменю і жита. З цих складників у процесі живого бродіння й народжується справжній смачний і корисний напій – традиційний український квас «Опілля».

Цього року шанувальникам квасу тернопільські броварі поряд із «Домашнім» готуватимуть і «Білий» квас. Обидва ці напої «Опілля» пропонує і в новому банковому форматі. Цінуй традиції, цінуй справжнє – це і про квас «Опілля», який і в будень, і в свято з користю смакує так, як цілорічно цей напій завжди смакував українцям.