Справа, яка попахує шулерством

У Гусятинському райсуді взимку цього року розглянули досить типову та поширену тепер заяву – про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території.

Помер 83-річний чоловік у Макіївці Донецької області, а його дочка через адвоката звернулася до суду, щоб встановити цей факт. Їй це потрібно для реалізації спадкових справ. Такі судові рішення пишуться мало не під копірку – уже напрацьовано судову практику, усі алгоритми дій та обсяги необхідних документів. Але у цьому випадку суду варто було проявити уважність…

Чому заявниця обрала саме Гусятинський райсуд? Хто його зна – відповідно до законодавства заява про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана членами сім`ї померлого, їхніми представниками або іншими заінтересованими особами (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов`язки чи законні інтереси) до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.

Мабуть, зважаючи на типовість заяви, представник заінтересованої особи – Гусятинського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чортківському районі в судове засідання не з`явилася, подала до суду клопотання про слухання справи у відсутності представника, мовляв, заперечень по суті заяви не має.

І суддя задовольнив заяву – встановив факт смерті людини на тимчасово окупованій території. Цікаво, що ні заявниці, ні її представника – адвоката у судовій залі не було. Адвокат звертався із заявою через Електронний суд, у такий же спосіб подав копії документів заявниці, власноруч завіривши справжність.

Але опісля у Гусятинському відділі державної реєстрації актів цивільного стану виявили, що документи містять елементи підробки, й взагалі не вдається ідентифікувати особу заявниці. На ксерокопії паспорта відсутня випукла суха печатка безпосередньо на фото.

На запит, надісланий в Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області, надійшла відповідь: заявниця паспортом громадянина України не документувалася.

Більше того, відповідно до інформації з ІП «Недійсні документи» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної міграційної служби цей паспорт громадянина України видавався іншій особі та втрачений з 19 лютого 2013 року.

Згідно із відповіддю Міністерства юстиції України, бланки свідоцтв про народження не виготовлялись та органи державної реєстрації цивільного стану, зокрема Донецької області, цими бланками не забезпечувались.

Отож, суцільна «липа». Відтак Гусятинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати судове рішення.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що копії матеріалів, які адвокат завірив та долучив до заяви, мають, зокрема, очевидні ознаки підроблених документів. Відтак судове рішення про встановлення факту смерті було скасовано.

Але роль адвоката у цій справі теж підлягала оцінці. Тому Тернопільський апеляційний суд виніс окрему ухвалу, у якій констатував усі виявлені хиби у діях адвоката і скерував цю ухвалу у Раду адвокатів Донецької області та Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Донецької області – для вивчення зазначених судом в ухвалі недоліків у діяльності адвоката та вирішення питання про притягнення, у разі наявності підстав, до дисциплінарної відповідальності.

Адвокат спробував оскаржити окрему ухвалу до Верховного Суду, але марно. Найвища судова інстанція лише підтвердила рішення Тернопільського апеляційного суду.

Подумалось, руками адвокатів нерідко провертаються афери, у результаті яких люди втрачають житло. Абож набувають якісь блага, які відбираються від інших, а «освячуються» такі оборудки рішеннями судів. Для чого фальсифікувалися документи в описаному випадку, можна лише здогадуватися.