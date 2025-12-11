Споживчий кошик: очікується стрибок цін у грудні через генератори?

Продовольчий кошик українців продовжує коливатися: деякі базові продукти різко подорожчали, тоді як інші, навпаки, стали доступнішими. Загалом, інфляція на продукти за рік сягнула 14,4 відсотка. Яйця стали абсолютним лідером зростання.

Як змінились ціни на продукти харчування за рік? Як пише Укрінформ, серед найбільше здорожчаних продуктів: яйця: +41,9% (за рік +54,6%) — через зростання кормів та експортного попиту, середня ціна десятка — 50–60 грн; м’ясо: +25,2% — свинина та курятина зросли через логістичні витрати та дефіцит; хліб: +16,5% — ефект від зростання енерговитрат на виробництво; фрукти: +22,1% — імпортні цитрусові та сезонні ягоди підскочили через логістику.

Є і товари, що подешевшали: овочі: -21,5% (картопля -14%, зелена цибуля вдвічі) — завдяки новому врожаю та знижкам від фермерів, але експерти прогнозують +10–20% у грудні через зберігання; цукор: -6,6% — стабільне виробництво та надлишок; сир: найменше зростання — +2–3% (твердий сир – 100 грн/кг), завдяки локальному виробництву.

Економісти очікують стрибка цін у грудні перед святами (+1,5% через генератори та зберігання), але вершкове масло може подешевшати на 30% до Нового року.

Як в Україні змінилися ціни на овочі? Найбільше зросла вартість помідорів. На 15 гривень здешевшав кілограм огірків – до 120 гривень. Кабачки так само втратили 15 гривень своєї вартості і коштують 55 грн/кг. Баклажани здешевшали помірніше – з 90 до 85 грн/кг.

Маємо масове здорожчання капусти, за винятком білокачанної. здорожчала броколі, синя, пекінська та цвітна капуста.

Також ще не подорожчали інші овочі борщового набору, такі як морква та буряк. Після Миколая трішки здешевшали фрукти – яблука, груші та імпортні мандарини. Але, як передбачають фахівці, ціни знову поповзуть вгору перед новорічно-різдвяними святами.