Спортивна форма для дівчаток і хлопчиків: як вибрати

Перед покупкою спортивної форми для дитини, радимо ознайомитися з нашими порадами! Знайти справді якісний і зручний комплект – не так просто, як може здатися на перший погляд. Адже форма для спорту не повинна бути лише красивою, вона має забезпечувати максимальний комфорт під час активних тренувань та ігор. Важливо, щоб дитячий одяг не тільки виглядав стильно, але й дозволяв дитині рухатись вільно, без жодних обмежень. Тільки вдягнувши комфортну і зручну форму, дитина зможе віддаватися тренуванням на повну. Як не помилитися з вибором, щоб ваш малюк виглядав стильно, а почувався ще краще – відповідь є!

Що спершу врахувати, купуючи спортивну форму для дітей

Перш за все важливо звертати увагу на кілька основних критеріїв: матеріал, зручність, розмір та можливості для руху. Пам’ятайте, що діти постійно ростуть, і форма повинна бути не тільки зручною, але й не обмежувати їхніх рухів.

Матеріал – еластичний, що дихає та з можливістю відводити вологу. Це допоможе дитині відчувати себе комфортно навіть під час інтенсивних фізичних навантажень. Найкращі варіанти – це суміші бавовни, поліестеру та еластану.

Розмір – відповідно до зросту. Спортивна форма не повинна бути занадто тісною чи надто вільною. Якщо необхідна допомога як правильно підібрати розмір дитячого одягу – читайте корисні поради для батьків у цій статті.

Комфорт і зручність. Вибираючи спортивні штани, футболки або шорти, звертайте увагу на еластичність матеріалу та конструкцію одягу.

Спортивні костюми для дівчаток і хлопчиків: як не помилитись у виборі

Для дівчаток та хлопчиків спортивні костюми можуть відрізнятися за кольорами, фасонами та додатковими елементами, але принципи вибору залишаються однаковими.

Класичний спортивний костюм для обох статей складається з кофти на замку і штанів з еластичним поясом, що дозволяє зручно займатися спортом. Суто дівчачі костюми можуть мати лосини замість штанів чи штани з кльошем, а самі кофти бувають приталеними.

Для хлопчиків і дівчаток спортивні костюми виготовляються із тканин, які добре зберігають тепло і не дають змоги швидко промокнути. Найкраще підходять костюми з бавовняних матеріалів з додаванням синтетичних волокон, таких як поліестер.

На спортивних комплектах для дівчат можуть бути стрази, вишиті візерунки квітів, метеликів, єдинорогів та інших персонажів. На костюмах для хлопців зазвичай зображують їхніх улюблених героїв – людини павука, трансформерів, бетмена тощо.

Особливої різниці в кольорі немає. Вибір кольору – справа особистого смаку дитини. Тому враховуйте її вподобання.

Від того, наскільки зручно буде дитині в костюмі, залежить її настрій, активність і навіть здоров’я. Спортивна форма має бути не тільки красивою, але й практичною: зручно сидіти, не обмежувати рухів. До того ж спортивна форма – це не лише одяг для фізкультури. Це частина стильного дитячого гардеробу, в якому малюк почуватиметься впевнено серед однолітків. Правильно підібраний костюм допоможе дитині виглядати модно і водночас вільно рухатись, розвиватися і насолоджуватися активним способом життя.